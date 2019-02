Brixen: Hoppala beim Ausparken

Der Brixner war beim Abbiegen in den Hartmannweg zu schwungvoll unterwegs. - Foto: D

Der Mann wollte gerade im Rückwärtsgang von einer Ausfahrt in den Hartmannweg in Brixen einbiegen. Dabei geriet er mit dem Fahrzeug über die Straße hinaus und fiel über die rund 1,5 Meter hohe Begrenzungsmauer in die darunterliegende Wiese.

Da der Pkw seitlich auf der Fahrerseite zum Liegen kam, konnte sich der Lenker nicht selbst befreien. Die Feuerwehr und das Weiße Kreuz Brixen mit Notarzt eilten dem Mann, der sich leicht verletzt hatte, zu Hilfe. Auch die Carabinieri waren vor Ort.

stol/ive