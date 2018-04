Brixen: Kind in Schacht gestürzt

Zum Unfall kam es am Mittwochnachmittag in einem Park in Brixen. Ein Bub, ersten Informationen zufolge soll er etwa 7 Jahre alt sein, stürzte in einen Schacht.

Glücklicherweise zog sich das Kind dabei keine schweren Verletzungen zu.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Brixen und das Weiße Kreuz.

stol