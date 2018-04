Brixen: Mordopfer ist Monika Gruber (57)

Der Mann hatte einen Zettel in der Tasche, auf dem er schrieb: "Ich bin der Mörder meiner Frau".

Wie die Carabinieri mitteilen, wurde der leblose Körper von Verwandten entdeckt. Seit mehreren Tagen bereits hatten sie keine Nachricht von der Frau. Als sie in der Wohnung nachsahen, machten sie die grausame Entdeckung. (STOL hat berichtet)

Die Carabinieri von Brixen haben bis zur Ankunft der Kriminaltechniker die Wohnung versiegelt. Ersten Erkenntnissen zufolge wies der Leichnam der 57-jährigen Gruber Monika mehrere Verletzungen durch ein Messer auf. Daraufhin machten sich die Carabinieri auf die Suche nach dem 58-jährigen Ehemann der Toten, der zunächst unauffindbar war.

Mann hatte ein geschriebenes Geständnis

Sie konnten ihn nach mehreren Stunden in der Nähe des Brixner Bahnhofs in einem desolaten Zustand ausfindig machen. In seiner Jackentasche befand sich ein Zettel, auf dem der Mann eine Art Geständnis niedergeschrieben hatte: „Ich bin ein Mörder“

Der Mann wurde wegen dringendem Mordverdacht festgenommen und ins Bozner Gefängnis gebracht.

