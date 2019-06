Bub (3) in Winde eingeklemmt - schwer verletzt

Während Erwachsene im Stall beschäftigt waren, geriet der 3-jährige Bub in einem unbeobachteten Moment an die Heueinziehanlage, die in Betrieb war. Dabei wurde das Kind in einer Winde eingeklemmt und schwer verletzt.

Die Familie bemerkte den Unfall und versuchte dem Kind zu helfen. Sie riefen sofort die Rettungskräfte und Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren von Mauls und Trens sowie des Abschnittsinspektors konnte die Familie den 3-Jährigen selbst befreien und dem Notarzt mit dem Team des Weißen Kreuzes Sterzing übergeben. Die Feuerwehrleute konnten wieder unverrichteter Dinge in ihre Einsatzzentralen heimkehren.

Der Notarzt und das Team des Weißen Kreuzes versorgten das Kind und brachten es zur Weiterbehandlung in das Krankenhaus von Sterzing. Wegen der schweren Verletzungen wurde das Kind zur Weiterbehandlung noch am Dienstag in die Universitätsklinik von Innsbruck geflogen. Im Einsatz war der Rettungshubschrauber Pelikan 1.

Später wurde der schwer verletzte Bub in die Unfallklinik Murnau nach Oberbayern gebracht, weil in der Innsbrucker Intensivstation kein Platz mehr war. Die Klinik in Murnau ist auf Kindernotfälle spezialisiert.

stol