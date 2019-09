Buntes Programm beim 25. Bozner Radtag

Um 9.30 Uhr startet ein Radrennen durch das Bozner Viertel. Es endet auf den Talferwiesen, wo auch die Preisverleihung stattfindet.

Den Teilnehmern wird den ganzen Tag über ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm geboten: Neben künstlerischen Darbietungen wie musikalische Einlagen, eine Akrobatik-Show oder einen Poetry Slam gibt es auch zahlreiche Workshops unter anderem zu Body Painting, Aquarellmalerei und Collage-Kunst sowie eine Schach-Werkstatt.

Es gibt zudem die Möglichkeit, anlässlich 25 Jahren Bozner Radtag die Stadt von einem Heißluftballon aus zu bewundern.

Schauplätze der Veranstaltungen sind der Kapuzinerpark, der Pompei-Park, der Ziller-Platz, der Tambosi-Park, der Semirurali-Park sowie die Talferwiesen.

Fahrverbot und Ausnahmen

Von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr gilt ein Fahrverbot für alle Motorfahrzeuge, außer in Fällen von erwiesener Dringlichkeit. Vom Verbot ausgenommen sind die Meraner- und Sigmundskroner Straße, Kalvarienbergstraße nördlich der Kreuzung mit Untervirgl, Pfarrhofstraße von der Grenze der Gemeinde Leifers in St. Jakob und bis zur Kreuzung mit der Volta-Straße, Claudia-Augusta-Straße südlich der Kreuzung mit der Riva del Garda- und der Volta-Straße, das gesamte Gewerbegebiet Bozen Süd und die Handwerkerzone am Bozner Boden, Sarntaler Straße und Cadorna-Straße nördlich der Kreuzung mit der Fagenstraße, die Fagenstraße, Grieser Platz auf dem Verbindungsstück zwischen der Fagenstraße und der Vittorio-Veneto-Straße, Vittorio-Veneto-Straße, Moritzinger Weg und Lorenz-Böhler-Straße, Virgl Brücke und Mayr-Nusser-Straße ausschließlich für die ein- und ausfahrenden Fahrzeuge zum Parkplatz „Bozen Mitte“, Schlachthofstraße auf dem Abschnitt zwischen der Eisenbahnunterführung (in der Nähe der Loretobrücke) und dem Kreisverkehr bei der Kampiller Brücke.

