Burgeis: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Es war am Mittwoch gegen 17.20 Uhr, als der 69-jährige Niederländer mit einer Gruppe anderer Radfahrer auf dem Radweg von Burgeis nach St. Valentin auf der Haide unterwegs war. Plötzlich kam der Mann aus vorerst ungeklärter Ursache zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen im Gesicht, am Brustkorb und am Ellenbogen zu.

Zur Unfallstelle wurden sofort ein Notarzt des Weißen Kreuzes Schlanders und ein Rettungswagen der Weiß-Kreuz-Sektion Vinschgauer Oberland entsandt.

Nach der Erstversorgung brachten die Rettungskräfte den Schwerverletzten zunächst ins Krankenhaus von Schlanders und überstellten ihn kurz darauf in jenes von Meran.

