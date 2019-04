Bus-Ausschreibung: Verdacht auf Verleumdung von 7 Personen

Am vergangenen Donnerstag wurden bei Burger Dokumente beschlagnahmt.

Die Vorgeschichte hatte im Vorjahr viel Staub aufgewirbelt. 2 Stunden vor Ablauf der Abgabefrist hatte die frühere Landesregierung am 6. Juli 2018 die Ausschreibung zur Neuvergabe des Busverkehrs um eine Milliarde Euro auf 10 Jahre auf null gestellt.

Die Landespolitik gab damals keinen Kommentar ab. Nach außen ging nur eine Stellungnahme der Anwaltschaft, wonach „Amtsgeheimnis und Wettbewerbsprinzip verletzt und damit eine ordnungsgemäße Abwicklung des Verfahrens unmöglich gemacht“ worden seien.

In der Tat war am Tag zuvor über den Ex-Landtagsabgeordneten Andreas Pöder und Josef Gatterer, Bürgermeister und Vater von SAD-Chef Ingemar, eine interne Mail des Leiters der Abteilung Mobilität, Günther Burger, an die Öffentlichkeit geraten.

D/bv