„Bus-Grapscher“ verurteilt

Dem Iraker wurde vorgeworfen, 3 Frauen im Bus von Leifers nach Bozen belästigt zu haben. Am Montag ist der 38-Jährige am Bozner Landesgericht zu einem Jahr und 10 Monaten bedingter Haft verurteilt – in Abwesenheit.

Der Mann verfügt über keinen fixen Wohnsitz in Südtirol. Seit den 3 Vorfällen, die ihm angelastet wurden – 2 im Mai und einer im Juni 2018 – scheint er von der Bildfläche verschwunden zu sein.

