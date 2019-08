Busfahrpläne: Einige Anpassungen im September

Eggental: Die Busse der Linie 180.2 fahren noch bis einschließlich 14. September den Umweg über Obereggen. Die um 15 Minuten vorverlegten Abfahrtszeiten einiger Busse ab Petersberg und Deutschnofen bleiben somit weiter aufrecht.

Fahrplanänderungen zu Schulbeginn:

Einige Anpassungen der Busfahrpläne werden mit Beginn des neuen Schuljahres, also mit 5. September wirksam:

Buslinie 128 Laimburg – Bahnhof Auer: Der Fahrplan wird an den neuen Stundenplan der Fachschule Laimburg angepasst.

Buslinie 182 Steinegg – Bozen: Speziell für Schüler, die in Brixen eine Oberschule besuchen, wird eine zusätzliche Busverbindung Richtung Blumau eingeschoben mit Abfahrt in Steinegg um 6.20 Uhr; eine zusätzliche Rückfahrt ergibt sich dadurch mit Abfahrt in Blumau um 6.37 Uhr. Die bisherige Abfahrt des Busses in Steinegg um 6.45 Uhr nach Bozen wird auf 6.55 Uhr verschoben.

Buslinie 240 Meran – Passeier: Die Zusatzfahrten zwischen Obermais und St. Leonhard werden an die Verlegung des Nachmittagsunterrichts an der Mittelschule Obermais von Dienstag auf jetzt Mittwoch angepasst.

250 Schienenersatzverkehr Mals - Schlanders: Mit Beginn des Schuljahres werden an Schultagen zwischen Mals und Schlanders zusätzliche Busverbindungen eingeschoben, und zwar mit Abfahrten in Mals um 6.49 Uhr und 6.54 Uhr sowie mit Abfahrten in Schlanders um 13.19 Uhr, 16.49 Uhr und 17.19 Uhr.

278 Matsch – Mals: Aufgrund des hohen Fahrgastaufkommens wird morgens für die erste Fahrt Mals – Matsch – Mals ein größerer Bus eingesetzt. Dieser Bus fährt bei der Hinfahrt nicht die Route über Mals Dorf sondern bleibt auf der Hauptstraße. Der Bus startet in Matsch nun bereits um 6.42 Uhr anstatt bisher 6.53 Uhr, dadurch wird in Mals der Anschluss Richtung Schlanders gewährleistet.

446 Sexten – Innichen – Toblach: Ab 2. September wird die Schülerfahrt morgens in Richtung Innichen um einige Minuten auf 7.13 Uhr vorverlegt; Grund dafür sind Umbau und Verlegung des Schulstandorts. Auf 7.25 Uhr verschoben wird hingegen die bisherige Abfahrt in Moos um 7.20 Uhr in Richtung Toblach, wodurch der Zuganschluss am Bahnhof Innichen optimiert wird. Zusätzlich gibt es eine neue werktägliche Verbindung mit Abfahrt um 7:20 Uhr ab Innichen Bahnhof nach Sexten und Moos