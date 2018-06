Carabinieri: General Mennitti verlässt Südtirol

Unter seine Zuständigkeit fallen das Pressebüro, das Repräsentationsbüro sowie die Beziehungen zum Publikum und die Publikationen der Carabinieri.

Das Kommando in Trentino Südtirol übernimmt Gen. Ugo Cantoni, der derzeit das 1. Regiment für angehende Feldwebel in Florenz leitet. Er ist kein Unbekannter in Südtirol, denn vor einigen Jahren war er Kommandant der Carabinieri in Innichen.

Die Übergabezeremonie steht am 9. Juli auf dem Programm.

ansa/stol