Caritas-Telefonseelsorge hat neue Nummer

Anrufe unter der bisherigen Grünen Nummer werden noch für begrenzte Zeit automatisch weitergeleitet.

Der Wechsel von der ehemaligen Grünen Nummer auf die neue Festnetznummer 0471 052052 war notwendig geworden, um Anrufenden auch in Zukunft die kostengünstigsten Möglichkeiten für einen Anruf bei der Telefonseelsorge anzubieten. Letzthin konnte nämlich, abhängig vom jeweiligen Mobilfunkbetreiber des Anrufenden, der Preis von 10 Cent pro Gespräch für den Anrufer nicht mehr garantiert werden.

Außer der Nummer ändert sich ansonsten nichts: So stehen nach wie vor über 80 Freiwillige, seit Kurzem verstärkt durch eine Gruppe neu ausgebildeter Mitarbeiter, rund um die Uhr all jenen Menschen zur Verfügung, die einfühlsame Zuhörer in ihrer Not und Ratlosigkeit suchen.

„Kein Problem ist zu banal“

Und Silvia Moser ermutigt: „Kein Problem ist zu banal oder zu klein, als dass man sich nicht bei uns melden, das Gespräch mit einem Außenstehenden suchen könnte.“

In der Caritas-Telefonseelsorge gehen jährlich über 10.000 Anrufe ein. Dabei ist der Radius der angesprochenen Themen sehr breit gefächert: Einsamkeit, Sucht und Abhängigkeit, Themen von Burn-Out, Trauer, psychischer Krankheit und auch Beziehungskonflikte, aber auch Menschen, die daran denken, ihrem Leben ein Ende zu setzen – diese und noch viele weitere Themen begegnen den speziell ausgebildeten freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Caritas-Telefonseelsorge beinahe täglich.

Kontakt auch über E-Mail möglich

Die Caritas-Telefonseelsorge ist für Rat- und Hilfesuchende nicht nur telefonisch zu erreichen; seit November können sie sich auch schriftlich anonym an den Dienst wenden. Über das Internetportal telefonseelsorge-online.bz.it sind die Berater der Telefonseelsorge auch online erreichbar. Es genügt die Registrierung per Benutzernamen und Passwort. Die Erstantwort durch den Berater erfolgt dann innerhalb von 48 Stunden.

stol