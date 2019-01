Chaoten am Brenner: 4 Personen verurteilt

58 Personen mussten sich vor Richter Michele Paparella verantworten, über 7 weitere, die ein deutschsprachiges Verfahren beantragt haben, urteilte Richter Ivan Perathoner.

Unter den 58 Angeklagten unter Richter Papardella befinden sich auch Personen aus Südtirol und dem Trentino. Diese Verhandlung wurde erneut vertagt.

Im Gerichtssaal von Richter Perathoner hingegen kam es zu einer Entscheidung in erster Instanz: 3 der 7 Angeklagten aus Österreich und Deutschland wurden freigesprochen, 4 hingegen verurteilt.

2 Personen wurden zu 9 Monaten Haft wegen dem Verstoß gegen Vermummungsverbot und wegen Widerstand, die beiden anderen zu 6 Monaten Haft wegen dem Verstoß gegen das Vermummungsverbot verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Wie berichtet, hatten sich am 7. Mai 2016 Anarchisten am Brenner eingefunden, um gegen eine Grenzschließung mobil zu machen. Die Bilanz des „Sturms“, bei dem rund 500 teils gewaltbereite Demonstranten den Brenner in ein wahres Schlachtfeld verwandelt hatten, waren etliche verletzte Polizisten und Carabinieri, mehrere Festnahmen und Sachschäden, die in die Hunderttausende Euro gingen.

stol/D