Corvara: Mann stürzt von Balkon - tot

Dabei ist laut ersten Informationen von STOL ein Mann aus Russland von einem Balkon eines Hotels gestürzt und hat sich dabei schwerste Verletzungen zugezogen.

Der Verunfallte wurde zunächst vom Rettungsteam des Rettungshubschraubers Pelikan 2 reanimiert, doch die Bemühungen waren umsonst. Er starb kurz darauf an der Schwere seiner Verletzungen.

Damit ist es der bereits dritte tödliche Unfall an diesem Samstag in Südtirol. Wie berichtet, kam am Samstagvormittag am Speikboden ein 21-jähriger Südtiroler bei einem Lawinenabgang ums Leben, einige Stunden später starb ein italienischer Eiskletterer im Grödner Langental ebenfalls durch eine Lawine. (STOL hat berichtet)

stol