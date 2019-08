„Dabei sein ist alles!“ - auch bei der Südtiroler Seniorenmeisterschaft

Bereits zum 6. Mal folgten zahlreiche Bewohner der Seniorenwohnheime Südtirols der Einladung des VdS zur immer beliebter werdenden Seniorenmeisterschaft. Unter dem Motto „Dabei sein ist alles!“ wurden in den zwei Einzeldisziplinen, Kegeln und Hindernisparcours, Geschicklichkeit und Gewandtheit der Bewohner unter Beweis gestellt und um Medaillen gewetteifert. Spaß und Unterhaltung kamen dabei nicht zu kurz.

Besonders bei der Mannschaftsdisziplin der Bezirke wurde viel gelacht. Der Bezirkstitel ging dieses Jahr an den Bezirk Pustertal/Eisacktal/Wipptal. Auch die Mitarbeiter traten gegeneinander an. Angefeuert von zahlreichen Zuschauern, Ehrengästen und freiwilligen Helfern gewann ebenfalls die Mannschaft des Bezirks Pustertal/Eisacktal/Wipptal.

Am meisten zu feiern hatte jedoch das Seniorenwohnheim Ojöp Frëinademetz Ö.B.P.B. aus St. Martin in Thurn: Es wurde mit dem Titel „Gesamtsieger“ in den Einzeldisziplinen ausgezeichnet.

Für den Präsidenten des Verband der Seniorenwohnheime Südtirols, Moritz Schwienbacher, hat die Seniorenmeisterschaft jedes Jahr einen ganz besonderen Stellenwert: „Diese Veranstaltung vereint die wichtigsten Ziele der Seniorenbetreuung: Spiel, Spaß und Bewegung in der Gemeinschaft mit anderen zu erleben.“

Landesrätin Waltraud Deeg zeigte sich begeistert über das sportliche Engagement der Heimbewohner: „Alt sein ist längst nicht mehr das, was es einmal war; ältere Menschen sind heute gesünder und aktiver als je zuvor. Deshalb ist es schön, dass es Veranstaltungen wie die Seniorenmeisterschaft gibt: Hier kommen die verschiedensten Strukturen zusammen, verbringen gemeinsam einen Tag voller Spaß und Freude und zeigen dabei außerdem, was Südtirols Seniorinnen und Senioren auch im Alter noch alles leisten können!“

Der Verein der Ergotherapeuten, Logopäden und Physiotherapeuten im Altenbereich – kurz VELPA – gestaltet die unterschiedlichen Spiele so, dass jeder Heimbewohner, egal ob im Rollstuhl, mit Gehhilfe oder auch selbstständig, mitmachen konnte. „Wir Therapeuten sind in unserer Arbeit täglich bemüht, die Beweglichkeit und Mobilität sowie Alltagshandlungen der Heimbewohner bis ins hohe Alter aufrecht zu erhalten. Die Seniorenmeisterschaft bietet dabei eine gute Gelegenheit der gemeinsamen Vorbereitung und somit der Förderung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten“, so die Vorsitzende des VELPA, Elena Favretto.

stol