Das Wetter hält sich an die Feiertage

Bereits am Osterwochenende war es sommerlich warm und sorgte für eine sonnig-warme Ostereiersuche unter blauem Himmel. Auch am Staatsfeiertag, den 25. April, wurde das Wetter pünktlich freundlicher.

Nur der Weiße Sonntag am 28. April tanzt etwas aus der Reihe. Dafür wird es am bevorstehenden Tag der Arbeit (1. Mai) wieder warm und sonnig.

Trotz häufiger Kaltlufteinbrüche im Frühling passt das Feiertagswetter immer. Ostern ✅, 25. April ✅ und auch morgen am 1. Mai wird es wieder pünktlich sonnig und warm. ☀️ — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 30. April 2019

Für Wintersportler, die nah den Schneefällen in den vergangenen Tagen wieder raus ins Freie wollen, gilt es, die Lawinengefahr im Auge zu behalten. Am Dienstag ist die Gefahr nur im Etschtal gering. Im Großteil des Landes herrscht Gefahr der Stufe 2 – mäßig. In manchen Landesteilen herrscht sogar Stufe 3 – erheblich.

