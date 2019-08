Das große Dürsten nach Rebensaft

Zum besseren Verständnis: Seit der Neuregelung 2016 vergibt das Land pro Jahr ein Prozent der gesamten Weinbaufläche im Land, die 5400 Hektar umfasst, neu an Pflanzrechten.

„Damals ist es auf meinen Vorschlag hin überraschenderweise gelungen, dass wir uns nicht aus einen gesamtstaatlichen Topf bedienen müssen, sondern den einen Prozent auf Landesebene vergeben können. Vorher wurden zwischen 20 und 30 Hektar an neuen Pflanzrechten in Südtirol vergeben, und seit 2016 sind es 54 Hektar“, so Landesrat Schuler.

Vor dieser Regelung konnte man auswärts Pflanzrechte kaufen und nach Südtirol verschieben. „Dieser Handel ist jetzt verboten. Es gibt Zuweisungen von Pflanzrechten nur mehr aus diesem 54-Hektar-Landesfonds“, erläutert der Agrarlandesrat.

Und der Appetit der Bauern auf Pflanzrechte für Reben ist groß. „Der Weinbau ist für die Bauern größter Hoffnungsträger, er bietet die größte Zuversicht bei Investitionen. Daher wird zum Teil Obstbau-Fläche oder aber auch Grünland in Weinbau umgewandelt“, sagt Schuler.

Dem pflichtet auch Bauernbundobmann Leo Tiefenthaler bei.

D/lu