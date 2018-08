Das heißeste Sommer-Wochenende

Das war heiß! Die Südtiroler haben das heißeste Wochenende des Jahres hinter sich. In Gargazon stiegen die Temperaturen sogar bis auf 36,8 Grad.

Die Hitze Top 3 des Sonntags: Gargazon 36.8°, Auer 36.2° und Meran 36.1°. Das war also das heißeste Wochenende des Sommers. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 5. August 2018

Und auch in den Seen gab es keine echte Abkühlung. Das Wasser des Großen Montiggler Sees ist 24 Grad warm, der Kalterer See misst sogar 26 Grad, so Landesmeteorologe Dieter Peterlin via Twitter.

In den nächsten Tagen schwächt die Hitzewelle fürs erste zwar leicht ab, aber es bleibt mit über 30 Grad noch immer heiß, wie Peterlin betont.

stol