„Dauerbrenner“ Mülldeponie Sachsenklemme

Wie der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr von Mittewald, Stefan March, im Gespräch mit STOL erklärt, sei die Situation mittlerweile untragbar. Auf der Mülldeponie findet eine Art Gärungsprozess statt, wodurch es immer wieder zu Bränden kommt, die sich unkontrolliert selbst entzünden. Grund dafür ist laut March das schlechte Müllmanagement.

Auf der Mülldeponie Sachsenklemme finde man nämlich auch gefährliches Material wie Plastik und sogar Autobatterien. In den letzten 3 Wochen seien er und seine Männer mehrmals ausgerückt, erzählt March. „Für uns sind diese Einsätze mühsam und gefährlich, sie müssten nicht sein.“

Brandgeruch in Mittewald

Doch die Einsätze sind nicht das einzige Problem: Schlimm ist die Situation vor allem auch im Dorf Mittewald, welches südlich der Mülldeponie liegt, der beißende Brandgeruch ist ein häufiger Begleiter.

Die Gefahr besteht also nicht nur für die Feuerwehrmänner, die im Einsatz stehen, sondern auch für die Bevölkerung, die den teils giftigen Dämpfen schutzlos ausgesetzt ist. March erklärt gegenüber STOL, dass er bereits mehrmals das Gespräch mit der für die Deponie zuständige Bezirksgemeinschaft Eisacktal gesucht habe.

Notwendige Maßnahmen die Situation unter Kontrolle zu bringen, sollen jetzt getroffen werden.

Am Montagabend stand dieses wichtige Thema wieder auf der Tagesordnung bei der Gemeinderatssitzung in Franzensfeste. Kommandant March und die Bevölkerung von Mittewald wollen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Bezirksgemeinschaft eine baldige Lösung für die untragbaren Zustände erwirken.

Ronald Amort, Leiter der technischen Umweltdienste, sei bemüht, die Brände, die immer wieder ausbrechen, in den Griff zu bekommen. Die Bezirksgemeinschaft habe deshalb einen Brandexperten einer Spezialfirma aus Essen in Nordrhein-Westfalen hinzugezogen. Dieser soll bis zum 20. Mai in Südtirol sein, berichtet auch das Tagblatt „Dolomiten“ in der Mittwochausgabe.

Die Flächen, an denen die Brände immer wieder aufgekommen sind, werden jetzt mit abgekühlter Schlacke und Klärschlamm provisorisch abgedichtet.

stol/vs