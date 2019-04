Der April macht was er will

Mit dem Montag starten wir in eine sehr wechselhafte Woche. - Foto: shutterstock

Der Nachmittag wird am Montag in weiten Teilen des Landes regnerisch, die Sonne scheint nur Zeitweise, am meisten im Burggrafenamt. Die Temperaturen steigen von maximal 9 auf 17 Grad Celsius.

Der Dienstag wird trockener, aber teilweise bewölkt, gleich wie der Donnerstag. Am Mittwoch dagegen bekommt das Wetter einen Dämpfer mit vielen Wolken und Regenschauern. Die Temperaturen schaffen es nicht mehr über 15 Grad Celsius.

Das Wetter der nächsten Tage bleibt wechselhaft. Viele Wolken, etwas Sonne und einige lokale Regenschauer. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 7. April 2019

Gegen Ende der Woche wird das Wetter wieder freundlicher und wärmer mit Höchstwerten von 11 bis 17 Grad Celsius.

stol