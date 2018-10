Der Herbst 2018 ist außergewöhnlich golden

Der Herbst sei bisher milder verlaufen als üblich, die Temperaturen lagen 1,5 Grad bis 2 Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Geregnet hat es auch weniger als sonst und zwar nur etwa halb so viel wie in anderen Jahren.

Goldener als normal

Außerdem zeigte sich der Herbst goldener als in der Regel, die Sonne lachte um 30 Prozent häufiger vom strahlenden Herbsthimmel, so Peterlin.

Am Montag allerdings schwächelt das Hoch der letzten Tage, die Luftmassen werden etwas feuchter.

Mischung aus Sonne und Wolken

In Südtirol gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken. Ganz vereinzelt können auch ein paar Regenschauer entstehen. Die Höchstwerte gehen etwas zurück und liegen zwischen 14 Grad in Toblach und 20 Grad in Bozen.

In den nächsten Tagen geht es zeitweise sonnig weiter. Am Dienstag und Mittwoch ziehen ein paar dichtere Wolkenfelder durch, es bleibt aber mild mit Höchstwerten um 20 Grad.

stol