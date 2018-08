Der Herbst im Anmarsch

Der Herbst winkt mit spätsommerlichen Temperaturen am bevorstehenden Wochenende. - Foto: shutterstock

Am vergangenen Wochenende sanken die Temperaturen rapide: Im Pustertal und Wipptal herrschte Frostalarm – das sei äußert selten für die Jahreszeit, meldet Dieter Peterlin. So kalt sei es das letzte Mal vor 20 Jahren, nämlich Ende August 1998, gewesen.

In dieser Woche meldet sich jedoch der Spätsommer zurück – am Dienstag und Mittwoch werden in der Landeshauptstadt und im Burggrafenamt wieder knapp 30 Grad Celsius erwartet.

Gestern Früh in Toblach noch Schnee, heute schon wieder 22°. Morgen hier knapp 25° und Bozen erwärmt sich auf 30°. #Spätsommer — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 27. August 2018

Gegen Ende der Woche: Gewitter und Regen

Ab Donnerstag wird es wieder leicht kühler mit Höchstwerten von 18 bis 28 Grad Celsius. Gleich wie am Donnerstag wird es zudem auch am Freitag unbeständig mit Gewittern und Regenschauern. Am Wochenende wird es voraussichtlich freundlicher, wenn auch weiterhin bewölkt.

Die Temperaturen bleiben jedoch merklich unter der 30-Grad-Grenze mit Höchstwerten von 17 bis 26 Grad Celsius.

