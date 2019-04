Der Kirchenbesuch an Ostern

Der Karfreitag ist in der katholischen Kirche ein strenger Fastentag, der auch „stiller Freitag“ oder „hoher Freitag“ genannt wird. Viele Gläubige essen an diesem Tag kein Fleisch, was durch traditionelle Fischgerichte ersetzt wird. In der Kirche wird die Liturgie zum Karfreitag abgehalten mit Kreuzesverehrung, dem Leidensweg Christi und den großen Fürbitten.

Der Tag der Grabesruhe Jesu wird am Karsamstag begangen. An diesem Tag gibt es keine Gottesdienste.- Gläubige erwarten mit Fasten und Gebeten die Auferstehung Christi. Mit Beginn der feierlichen Osternacht endet der Karsamstag.

Am Ostersonntag schließlich wird das Hochfest der Auferstehung Jesu gefeiert. An diesem Tag wird der Festgottesdienst mit der Segnung der Osterspeisen abgehalten.

