Der STOL-Jahresrückblick (4): Das wurde am meisten geklickt

Ob tragisches Unglück oder unbeschreibliches Glück: Freud und Leid liegen sehr oft nah beieinander - das zeigt sich im diesjährigen Jahresrückblick von STOL. Die Teile 1 (Jänner bis März) und 2 (April bis Juni) sowie 3 (Juli bis September) sind bereits erschienen. Hier nun der etwas andere Überblick von Oktober bis Dezember 2017:

TOP 5 Artikel im Oktober 2017:

Wer ist die schönste Frau im ganzen Land? Mit 73.281 Klicks ist der Bericht über die neue Zett-Miss Südtirol Johanna Ciech im Oktober am häufigsten aufgerufen worden. Mit 72.940 Aufrufen war auch der Großbrand im "Exklusiv" in Lana eine überaus heiße Story.

TOP 5 Videos im Oktober 2017:

Hart her ging es auch bei einer Schlägerei auf der A22. Zwei Männer hatten nach einem Unfall ihre Fahrzeuge abgestellt und prügelten aufeinander ein. Die Szene wurde gefilmt und auf STOL 39.856 Mal aufgerufen. Zu den beliebtesten Videos auf STOL gehört natürlich auch die Wöchenschau. Mit Start im Oktober wurden die Folgen 1 bis 3 insgesamt über 60.000 Mal angesehen.

Zum Top 1 Artikel - 3 bildhübsche Damen (v.l.): Melanie Weidacher, "Zett" Miss Südtirol 2018 Johanna Ciech und Noemi Guerra.

TOP 5 Artikel im November 2017:

Es ist tragisch: Der Tod eines Mannes auf den Zuggeleisen hat die STOL-Leser tief bewegt (77.464 Aufrufe). Doch auch Wetterphänomene, besonders der langersehnte, sich ankündigende Schnee lässt die STOL-Nutzer auf den Artikel klicken. Im Fall der kalten Ankündigung 62.965 Mal.

TOP 5 Videos im November 2017:

Am humoristischen Wochenrückblick von Thomas Hochkofler und Lukas Lobis kommen die STOL-Nutzer einfach nicht vorbei. Die Videos zu Wochenstart wurden im November weitaus am häufigsten angeklickt.

Zum Top 5 Artikel: Jonas Oberstaller bei "The Voice". - Foto: Facebook

TOP 5 Artikel im Dezember 2017:

Was wäre ein Winter ohne Schnee? Die Ankündigung, dass er kommt hat im Dezember jedenfalls 46.050 Mal für Aufmerksamkeit gesorgt. Ebenso, wie die "dumme" Tat von drei Bozner Jugendlichen, die sich zu obszönen Gesten in der Krippe am Bozner Christkindlmarkt hinreisen ließen.

TOP 5 Videos im Dezember 2017:

Zum Top 4 Video - Seine Geschichte berührte ganz Südtirol: Der 13-jährige Flüchtling Adan, durch Muskeldystrophie an den Rollstuhl gefesselt, starb im Oktober im Bozner Krankenhaus, nachdem er und seine Familie vergeblich eine Unterkunft in Südtirol gesucht hatten. Im Dezember wurde er beerdigt. - Foto:privat

Damit, liebe Leserinnen und Leser von STOL, endet der etwas andere Jahresrückblick. Unser Team hofft, Sie auch im neuen Jahr mit Informationen in Text, Bild, Video und Audio begleiten zu dürfen. Wir wünschen einen "Guten Rutsch" - und bleiben Sie uns treu!

stol/ker