Der Sommer ist in Reichweite

Während es am Montag in Österreich und Deutschland Temperaturen über 20 Grad gab, wurde in Bozen die 20 Grad Marke nicht überschritten. Diese Woche müssen wir uns also noch mit dem unbeständigen Wetter begnügen. Der meiste Regen wird in der Nacht auf Donnerstag fallen.

Die Alpensüdseite ist in dieser Woche wettermäßig benachteiligt. Während es gestern in Wien 26° und München 24° gab, blieb Bozen unter 20°. Auch die nächsten Tage mehr Wolken als Sonne, der meiste Regen fällt in der Nacht auf Donnerstag und am Donnerstag selbst. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 10. April 2018

Aber bereits in der nächsten Woche soll sich das launische Aprilwetter verbessern. Dieter Peterlin spricht sogar von den ersten Sommertagen mit Temperaturen bis zu 25 Grad.

Diese Woche typisches Aprilwetter, nächste Woche könnte es hingegen den ersten Sommertag geben. Die Temperaturen steigen und 25° sind in Reichweite. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 10. April 2018

stol