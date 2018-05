Der Sommer startet neuen Versuch

Der vergangene Dienstag war der kühlste Tag der Pfingstwoche – auf keine 20 Grad stiegen Südtirols Thermometer.

Heute der kühlste Tag der Woche, keine 20°. Ab morgen langsame Wetterbesserung. Es wird nicht Tag für Tag sonniger, sondern auch wärmer. Trotz täglicher Gewitter geht es Richtung Wochenende Richtung 30°. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 22. Mai 2018

Aber es ist Besserung in Sicht: Zum Wochenende hin sollen die Temperaturen fast die 30-Grad-Grenze knacken. Sonne und Wolken wechseln sich am Donnerstag noch ab – stellenweise kann es sogar noch zu kurzen Gewittern kommen, wie im Burggrafenamt und Etschtal. Die Tageshöchstwerte gehen von 10 Grad Celsius in Sterzing bis 26 Grad in Meran und Bozen.

Dann jedoch soll sich sich die Sonne durchsetzen: Es wird vorwiegend freundlich mit nur wenigen Wolken, die Schauerneigung steigt nur nachmittags leicht an.

Ab Freitag steigt zwar die Regen- und Gewittermöglichkeit von Tag zu Tag an, aber die Temperaturen steigen auf sommerliche 21 bis 29 Grad. Erst am Sonntag werden wieder leichte Regenschauer und Gewitter erwartet. Aber auch danach, erklärt Dieter Peterlin, geht es sommerlich weiter – wenn auch mit ein paar Gewittern.

Das Sommerwetter geht in die nächste Runde. In den nächsten Tagen kommt nicht nur das @DFB_Team in Eppan ins Schwitzen, die Temperaturen steigen bis zum Wochenende auf 30°. Und auch danach geht es sommerlich mit ein paar Gewittern weiter. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 23. Mai 2018

stol