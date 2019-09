Der Winter ist da

Am Schnalstaler Gletscher hat der Winter Einzug gehalten. (Im Bild das Glacier Hotel Grawand an der Bergstation der Gletscherbahn auf 3.212 Metern) - Foto: Privat

Die angekündigten Niederschläge breiteten sich am Sonntag auf das ganze Land aus. Während es im Tal teils stark regnet, ist die Schneefallgrenze im Wippteal auf 1300 Meter gefallen, im Westen auf 1800 Meter, im Osten auf 2300 Meter. Mit den stärker werdenden Niederschlägen sinkt sie laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin überall etwas ab.

Erste Schneeflocken in den höheren Tälern gab es am Sonntagvormittag etwa in Kurzras und Vernagt im Schnalstal (1700 Meter), in Pfelders (1620 Meter), Trafoi am Ortler (1540 Meter) und am Reschenpass (1500 Meter).

Der Winter erreicht nun erstmals auch die höheren Täler, am tiefsten liegt die Schneefallgrenze derzeit im Westen Südtirols. Erste Schneeflocken in Vernagt im Schnalstal (1700 m), Pfelders (1620 m), Trafoi am Ortler (1540 m) und Reschenpass (1500 m). pic.twitter.com/FPDs2O0A1j — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) September 8, 2019

Am Nachmittag sank die Schneefallgrenze im Wipptal bis 1300 Meter. Es schneit in Ridnaun und am Brenner.

Nun ist die Schneefallgrenze auch im Wipptal auf 1300 m Höhe gesunken, ❄️ in Ridnaun und am Brenner. https://t.co/jgXiQBUm0i — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) September 8, 2019

Beste Bedingungen also für die Gletscher-Skigebiete, wie etwa das Skigebiet Schnalstaler Gletscher, das die Skisaison mit dem 15. September eröffnet. Gefahren wird aber schon ab dem 14. September, und zwar auf der Grawand-Piste. Dort trainieren neben Südtiroler Skiklubs auch das Damen-Europacup-Team des Deutschen Ski Verbandes.

stol