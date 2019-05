Der Winter ist wieder da

In höheren Lagen kam es in weiten Teilen des Landes zu teils ergiebigen Schneefällen. Mit Abstand am meisten habe es laut Landeswettermeteorologe Dieter Peterlin in den Dolomiten geschneit, so sei von Obereggen über die Seiser Alm bis zu den Rotwandwiesen in Sexten ist ein halber Meter Schnee gefallen.

Sogar auf einer Höhe von 500 Metern fielen einzelne Schneeflocken. „Kälteeinbrüche im Mai gibt es fast jedes Jahr, ein solch heftiger ist hingegen sehr selten“, so Peterlin auf Twitter.

Im Hochpustertal will der Winter heuer gar nicht mehr enden. Das erste Mal hat es hier bereits am 26. August(!) 2018 geschneit, neun Monate später schneit es immer noch. pic.twitter.com/6rtZQ26Mbm — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 5. Mai 2019

stol