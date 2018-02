Der Winter kehrt zurück

Im Osten des Landes kann es in den Morgenstunden noch etwas schneien. -Foto: vs

In einigen Tälern Südtirols hat es in der letzten Nacht geschneit.

Vor allem rund um das Pustertal hat es frische Neuschneemengen gegeben. In Rein in Taufers etwa wurden am Freitagmorgen 35 Zentimeter gemessen, in St. Magdalena in Gsies 23 Zentimeter, in Pens im Sarntal 16 Zentimeter und in Bruneck 10 Zentimeter, berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin.

Guten Morgen, in einigen Tälern ist der Winter zurück, vor allem rund ums Pustertal. Frische Neuschneemengen: Rein in Taufers 35 cm, St. Magdalena/Gsies 23 cm, Vals 20 cm, Prettau 19 cm, Pens 16 cm und Bruneck 10 cm. pic.twitter.com/j084NsmOIX — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 2. Februar 2018

Wetter im Tagesverlauf

Nach wie vor sorgt Tiefdruckeinfluss am Freitag für viele Wolken und etwas Niederschlag. Der Tag begann im Osten Südtirols mit etwas Schneefall, in den restlichen Tälern blieb es meist trocken.

Am Nachmittag klingen die Niederschläge überall ab, in den nördlichen Tälern wird es dann leicht föhnig.

Wetter am Wochenende

Das Tief zieht langsam ab und von Westen her setzt sich allmählich hoher Luftdruck durch.

Zunächst gibt es aber auch am Samstag viele Wolken. Im Tagesverlauf lockert es von der Schweiz her langsam auf, am längsten trüb bleibt es im Pustertal und in den Dolomiten. In vielen Tälern weht kalter Nordföhn. Die Höchstwerte liegen zwischen 0° in Sterzing und 8° im Burggrafenamt.

Am Sonntag bringt ein Zwischenhoch Sonnenschein mit einigen harmlosen Wolken. Es bleibt aber kalt.

stol