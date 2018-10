Der goldene Herbst kehrt zurück

In den bevorstehenden Tagen meldet sich die mildere Herbstseite zurück. - Foto: shutterstock

Mancherorts war Frau Holle überfleißig: Am Stilfserjoch etwa fielen 10 Zentimeter Schnee, berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin. In den bevorstehenden Tagen meldet sich jedoch die mildere Herbstseite zurück: Bereits am Dienstag klettern die Temperaturen auf 11 bis 20 Grad Celsius, bei viel Sonne und nur wenigen Quellwolken.

Leicht bewölkt mit viel Sonne ist es auch am Mittwoch: Die Temperaturen klettern auf maximal milde 24 Grad Celsius in den südlicheren Landesteilen.

Am Donnerstag und Freitag herrscht Kaiserwetter in Südtirol: Wolkenlos wird es voraussichtlich mit herbstlich warmen 16 bis 24 Grad Celsius.

Heute der kühlste Tag der Woche. Danach steigen die Temperaturen langsam an und bleiben wieder für einige Zeit überdurchschnittlich. pic.twitter.com/QvrOX2piGz — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 1. Oktober 2018

Das Bergwetter in Südtirol

Das Bergwetter ist vor allem windig: Mit einer kräftigen Nordströmung werden kalte Luftmassen Richtung Alpen geführt. Besonders auf den Gipfeln weht ein kalter Nordwind. Die Fernsicht ist jedoch einwandfrei mit viel Sonnenschein.

Auf 3000 Metern Höhe herrschen Minus 3 Grad, auf 2000 Metern Höhe Plus ein Grad Celsius.

Foto: Landeswetterdienst Südtirol

stol

