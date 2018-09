Der neue Carabinieri-Chef

Cristiano Carenza wurde 1969 in Meran geboren. Er besuchte von 1985 bis 1988 den 198. Ausbildungslehrgang der Militärschule Nunziatella in Neapel und von 1988 bis 1990 den 170. Lehrgang an der Militärakademie in Modena.

An der Offiziersschule der Carabinieri in Rom absolvierte er von 1990 bis 1992 zum Leutnant ernannt den Offizierslehrgang und 2002 zum Hauptmann ernannt den 17. Stabsoffizierslehrgang.

Er nahm an dem 1. Testlehrgang „Life Cycle Cost“ der Aus- und Fortbildungsschule für das Zivilpersonal des Verteidigungsministeriums, an einem Lehrgang des Zentrums zur Ausbildung abteilungsübergreifender Logistik in Rom, wie auch an einem von der Spurensicherung der Carabinieri in Rom durchgeführtem Seminar zur Kriminalistik teil.

Direktor bei Europol

Nach seiner Zeit als Zugführer an der Unteroffiziersschule der Carabinieri in Florenz, befehligte er die Bezirkskommanden von Innichen (BZ) und Caltagirone (CT). Er diente im Generalstab des Generalkommandos der Waffengattung der Carabinieri zunächst als Abteilungsleiter und dann als Dienststellenleiter des Büros für Bewaffnung und Sonderausrüstung.

In der Zentraldirektion der Kriminalpolizei im Innenministerium leistete er Dienst in der Abteilung für Internationale kriminalpolizeiliche Zusammenarbeit als Direktor des gesamtstaatlichen Zentralbüros von Europol, wie auch als Landesvertreter im Verwaltungsrat des Europol-Büros in Den Haag und als nationaler Koordinator der Gemeinsamen Zentren für Polizei- und Zollzusammenarbeit in Ventimiglia (I), Modane (F), Chiasso (CH) und Thörl-Maglern (A).

Abschluss in Jus

Nach dem Abitur an einem naturwissenschaftlichen Gymnasium hat er den Abschluss in Jurisprudenz an der Universität „La Sapienza“ in Rom erworben.

Seinen Bachelor (BA) und Master (MA) in Wissenschaften der Inneren Sicherheit und Äußeren Sicherheit hat er an der Universität „Tor Vergata“ in Rom abgelegt.

Er ist Träger des Verdienstordens der Italienischen Republik und wurde mit der Verdienstmedaille für langjähriges Kommando und mit dem Goldenen Kreuz für Dienstalter ausgezeichnet. Des Weiteren erhielt er die Auszeichnung für gemeinnützige Verdienste, verliehen vom Präsidium des Ministerrates im Rahmen des 2009 in den Abruzzen stattgefundenen Erdbebens.

Er ist verheiratet und Vater eines Sohnes.

