Deutschnofen: Bauer bei Waldarbeit verletzt

Der 40-Jährige arbeitete in der Nähe des Obkircherhofes in seinem Waldgrundstück, in dem nach den Windwürfen vom Oktober 2018 die Stromgesellschaft Edyna mit Reparaturarbeiten beschäftigt ist.

Gegen 11.30 Uhr stürzte ein Baum auf ein Bein des Mannes und brach dieses. Die Freiwillige Feuerwehr Deutschnofen und die Retter des Aiut Alpin Dolomites kümmerten sich um den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus von Bozner.

D/aw