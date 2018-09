Deutschnofen: Familienauto rutscht 300 Meter ab

Das Auto einer jungen Südtiroler Familie war gegen 9 Uhr bei einem Wendemanöver auf der durchnässten Wiese vor dem Familienhaus ins Rutschen gekommen. Der Pkw - an Bord Vater, Mutter und ein wenige Monate altes Baby - rutschte etwa 150 Meter die abschüssige Wiese hinab, die in steilem, fast unzugänglichen Gelände endet. Hier stürzte der Pkw nochmals rund 150 Meter in die Tiefe.

Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Deutschnofen mussten sich abseilen, um zum Unfallauto zu gelangen.

Das Auto rutschte 150 Meter die nasse Wiese hinab, die in steilem Gelände endet. - Foto: FFW Deutschnofen

Mutter mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus

Während der Vater das Auto mit dem Kleinkind selbstständig verlassen konnte, hatte sich die Mutter Verletzungen im Brustbereich zugezogen und musste von den Wehrleuten und den Sanitätern des Weißen Kreuzes Deutschnofen und Welschnofen betreut werden.

Eine direkte Rettung mittels Landesrettungshubschrauber war aufgrund des schlechten Wetters und der Lage nicht möglich, weshalb die Bergrettung hinzugezogen wurde. Sie brachte die etwa 30-jährige Mutter sicher von der Unfallstelle zu dem Platz, wo der Hubschrauber Pelikan 1 samt Notarzt auf sie wartete und sie ins Krankenhaus von Bozen brachte. Vater und Kind wurde mit dem Rettungswagen des Weißen Kreuzes transportiert.

Die Freiwillige Feuerwehr Deutschnofen blieb vor Ort, um das Fahrzeug zu bergen. Die Bergung war äußerst aufwändig und kompliziert und dauerte mehrere Stunden an. Die Carabinieri von Deutschnofen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Bergung des Fahrzeugs war äußerst aufwendig. - Foto: FFW Deutschnofen

stol/liz