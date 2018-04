Deutschnofen: Lenker flieht nach Unfall mit gestohlenem Auto

Der VW-Bus war laut Behörden in der Nacht auf Sonntag vor einem Hotel in Deutschnofen gestohlen worden. Auf der Flucht fuhr der Dieb laut Ermittlungen jedoch zu schnell und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, das in Folge von der Straße abkam und in einer Böschung endete.

Im Auto fanden die Carabinieri zwei kleine Safes, die aus dem Hotel stammten, sowie Bargeld. Der Dieb ließ nach dem Unfall jedoch alles zurück und flüchtete, möglicherweise verletzt.

Die Carabinieri von Deutschnofen suchten gemeinsam mit den Hundestaffeln von Bozen, Gröden und Neumarkt, den Männern der Freiwilligen Feuerwehr Deutschnofen sowie der Bergrettung nach dem vermissten Lenker, jedoch ohne Erfolg.

Das Auto wurde beschlagnahmt und wird nun auf Spuren untersucht.

stol/liz