Die Caritas sucht 27 freiwillige Zivildiener

Freiwillige Zivildiener arbeiten bei der Caritas Hand in Hand mit den hauptamtlichen Mitarbeitern in Flüchtlingshäusern, in Strukturen für Menschen mit Behinderung, für Menschen mit Wohnproblemen, für ehemalige Häftlinge oder für HIV-Betroffene. Sie können aber auch mit Jugendlichen arbeiten oder sich in den Sozialberatungsstellen einbringen und die Lebenssituation von Menschen kennenlernen, die am Rande unserer Gesellschaft leben oder die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden. Heuer sind bei der Caritas insgesamt 27 Plätze in Bozen, Meran, Bruneck, Leifers, Mals, Wiesen, Vintl und am Ritten frei.

„Neue Erfahrungen und Herausforderungen“

„Der freiwillige Zivildienst ist eine gute Gelegenheit für junge Menschen, die neue Erfahrungen und Herausforderungen suchen und die ihre ersten Schritte in der Arbeitswelt machen möchten. Das, was sie in dieser Zeit lernen, können sie später auch beruflich nutzen“, erklärt youngCaritas-Mitarbeiterin Claudia Niederbacher, welche die Einsätze der freiwilligen Zivildienstleistenden koordiniert. Der freiwillige Landeszivildienst dauert 8 oder 12 Monate. Die Arbeitszeit beträgt 30 Stunden pro Woche. Die freiwilligen Zivildiener sind krankenversichert und erhalten ein monatliches Entgelt von 450 Euro. Außerdem können sie alle öffentlichen Verkehrsmittel in Südtirol kostenlos benützen und an laufenden Weiterbildungen und Austauschtreffen teilnehmen.

Wer sich für den freiwilligen Landeszivildienst bei der Caritas interessiert, kann seine Bewerbung innerhalb 31. Juli bei der youngCaritas-Mitarbeiterin Claudia Niederbacher unter [email protected] einreichen. Für Informationen oder Fragen ist sie unter Tel. 0471 304 333 erreichbar. Informationen sind auch online unter www.youngcaritas.bz.it abrufbar.

stol