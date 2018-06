Die zweite schriftliche Matura: Hätten Sie’s geschafft?

Nach der ersten schriftlichen Prüfung am Mittwoch in Deutsch folgte am Donnerstag der zweite Teil der schriftlichen Prüfungen: Griechisch an den Klassischen Gymnasien, Mathematik an den Realgymnasien, Betriebswirtschaft an den Wirtschaftsfachoberschulen.

Stimmen wurden laut, dass dieser Teil besonders schwer gewesen sei und der Prüfungsstoff auf Hochschul-Niveau gewesen sei. Stimmen Sie ab, wie Sie das sehen!

stol