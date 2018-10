Dieb schlägt mit Flasche auf Beamte in Schlanders ein

Der 27-jährige Rumäne war in einen landwirtschaftlichen Betrieb in Schlanders eingedrungen und hatte dabei verschiedene Waren und ein wenig Bargeld entwendet. Der Eigentümer des Betriebes, der am darauffolgenden Morgen den Diebstahl bemerkte, alarmierte umgehend die Carabinieri.

Durch mehrere Zeugenaussagen fiel der Verdacht auf den Rumänen, aufgrund dessen die Beamten die Wohnung des Verdächtigen durchsuchten. Dort fanden die Carabinieri tatsächlich einen Teil des Diebesgutes. Der 27-Jährige jedoch wehrte sich, als man ihn festnehmen wollte, und schlug mit einer kaputten Flasche auf die Ordnungshüter ein.

Der Rumäne wurde wegen Diebstahls und Widerstands gegen eine Amtsperson festgenommen und ins Bozner Gefängnis gebracht.

stol