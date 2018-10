Diebstähle: Terlaner (19) verhaftet

Die Carabinieri setzen ihren Kampf gegen den Drogenhandel fort. Am Dienstagnachmittag wurden intensive Kontrollen am Bozner Verdi-Platz und am Bahnhofsplatz durchgeführt - mit Erfolg.

Ein 24-Jähriger aus Libyen wurde mit 10 Dosen Kokain ertappt, ein 40-Jähriger aus Brescia hingegen mit einigen Gramm Haschisch.

Im Zuge der Kontrollen wurde auch ein 19-Jähriger Terlaner verhaftet. Ging ihn lag ein vom Gericht Bozen ausgestellter Haftbefehl aufgrund zahlreicher Diebstähle in verschiedenen Südtiroler Gemeinden vor.

Zuletzt hatte der Terlaner in Siebeneich zugeschlagen: Ende August hatte er dort einem Touristen die Geldbörse entwendet.

Verstoß gegen Hausarrest

Die Handschellen klickten auch für einen Mann in Algund. Die dortigen Carabinieri haben einen 30-jährigen Mazedonier verhaftet, weil er mehrfach gegen die Auflagen des Hausarrestes verstoßen haben soll.

Der Mann landete im Bozner Gefängnis.

stol