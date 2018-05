Diebstahl in Brixen: Den Tätern auf der Spur

Wie berichtet, hatten 3 Männer am Mittwochnachmittag ein Geschäft in der Brixner Altmarktgasse betreten. Während einer der 3 den Verkäufer ablenkte und der 2. Schmiere stand, schnappte sich der 3. im Bunde mehrere Kleidungsstücke und steckte sie unter seinen Rucksack.

Anschließend verließen sie das Geschäft, als ob nichts geschehen wäre.

Ein Facebook-Post des Geschäftsleiters zeigte das Überwachungsvideo und Fotos mit der Warnung, dass die Unbekannten vermutlich auch in Bozen und Sterzing ihr Unwesen treiben.

Am Samstag schrieb er ein Update, dass die Männer in Meran gefasst worden seien, was laut dem Sprecher der Carabinieri jedoch leider nicht stimmt - noch nicht. Die Ordnungshüter seien den 3 Männern jedoch auf der Spur, sie hätten mehrere Hinweise, denen nun nachgegangen wird.

stol/liz