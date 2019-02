Diözese strebt Studie zu Missbrauchsfällen an

Ein wichtiger Punkt sind die Kontakte mit den Einrichtungen des Landes zum Beispiel mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft, mit dem Kinderschutzzentrum in Rom und die Präsenz im Institutionellen Arbeitstisch des Landes gegen sexuelle Gewalt an Minderjährigen. Die Teilnahme an verschiedenen Tagungen im In- und Ausland fördert den Austausch und schafft neue Kontakte.

Trient arbeitet nach Bozens Modell

Der Leiter der Fachstelle ist in die Kommission für Prävention der italienischen Bischofskonferenz berufen worden, um dort die Erfahrungen unserer Diözese einzubringen und mitzuarbeiten. Andere Diözesen im In- und Ausland haben sich für die Präventionsarbeit unserer Diözese interessiert.

Die Nachbardiözese Trient wird in diesem Jahr nach dem Modell der Diözese Bozen-Brixen mit dem Aufbau einer Ombudsstelle und mit der Präventionsarbeit beginnen.

Fachbeirat hat Treffen mit Ombudsstelle organisiert

Der Fachbeirat begleitet sowohl die Präventionsarbeit als auch die Arbeit der Ombudsstelle in kompetenter Weise und garantiert deren Qualität und Transparenz. Er hat sich 6 Mal getroffen. Ein wichtiger Beitrag zur Informations- und Sensibilisierungsarbeit war die Tagung im Oktober zum Thema: „Sehen – erkennen – präventiv handeln – im Kontext der kindlichen Sexualität“ zu der kirchliche Mitarbeiteraus allen Bereichen sowie Interessierte eingeladen worden waren.

11 Missbrauchsfälle – davon der Großteil in der Vergangenheit

In der Mehrzahl ging es um sexuellen Missbrauch und um körperliche Gewalterfahrung. Bis auf 2 Fälle, wo es sich um psychische Gewalt handelte, lagen die Missbrauchsvorfälle weit in der Vergangenheit zurück. In 6 Fällen waren die Täter Ordensleute, in 3 Fällen Diözesanpriester, und in 2 Fällen waren die Täter weder Priester noch Ordensleute.

Für die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der Diözese wird derzeit im Fachbeirat überlegt, eine entsprechende Studie durchzuführen.

