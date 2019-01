Dorf Tirol: Brand in Hobbyraum - Personen evakuiert

Alarmstufe 2, Mittelbrand: Gegen 19.20 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Gratsch, Dorf Tirol und Zenoberg alarmiert.

Im Keller eines Wohnhaus am Zenobergweg in Dorf Tirol war es in einem Hobbyraum zu einem Brand gekommen. Daraufhin kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Wehrleute bekamen das Feuer rasch in den Griff und verhinderten ein weiteres Ausbreiten der Flammen. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

10 Personen mussten evakuiert werden, bzw. hatten sich bereits selbst rechtzeitig aus dem brennenden Gebäude retten können. Schwer verletzt wurde glücklicherweise niemand 5 Personen wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Neben den Freiwilligen Feuerwehren stand auch das Weiße Kreuz Meran im Einsatz.

stol