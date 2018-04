Dorf Tirol: Falke vermisst

Der fast schneeweiße Falke ist groß wie ein Rabe. „Mein Lieblingsfalke“, betont Florian Gamper vom Vogelzentrum Dorf Tirol.

Durch die starke Thermik habe er sich verflogen und zu allem Überfluss auch noch den Sender verloren.

„Diesen haben wir noch am Samstag nach 3 stündiger Suche im Wald unter der Leiter Alm am Boden liegend gefunden. Allein findet er nicht mehr zu uns zum Schloss Tirol zurück,“ so Gamper.

Der Falke ist sehr zahm. Gamper ist sich sicher, dass er sich früher oder später Menschen nähert.

Hinweise bitte an Florian Gamper vom Vogelzentrum Dorf Tirol unter der Nummer 335 82487880.

stol