Drogen auf Bahnstrecke Bozen-Trient

Eine Person hatte Drogen zwischen 2 Sitzplätzen in einem Waggon liegen lassen (Symbolbild). - Foto: shutterstock

Die Operation „Sichere Züge“, koordiniert von Giuseppe Racca der Bozner Quästur und Massimo D’Ambrosio von der Trientner Quästur, hatte Kontrollen am Mittwochnachmittag an Bord der Züge vorgesehen. Die Beamten identifizierten insgesamt 121 Personen auf der Strecke Bozen-Trient, sowie in der umgekehrten Fahrtrichtung.

Dabei entdeckten sie Drogen, die der Besitzer zwischen den Sitzplätzen in einem Zugwaggon liegen hatte lassen.

Die Kontrollen wurden von den Quästuren von Bozen und Trient, der Bahnpolizei, der Finanzwache und der Hundestaffel durchgeführt.

stol