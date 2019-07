Drogenhund Heni erschnüffelt 1,5 Kilogramm Haschisch

Ein Anwohner habe in letzter Zeit ein verdächtiges Kommen und Gehen von verschiedenen Personen in einer Tiefgarage in Firmian beobachtet und darüber die Carabinieri unterrichtet.

Diese führten daraufhin verstärkte Kontrollen durch, auch Drogenspürhund Heni, ein belgischer Schäferhund, kam zum Einsatz. Ein in der Garage abgestelltes Fahrzeug zog die Aufmerksamkeit des Hundes auf sich. Der Besitzer des Wagens, ein 41-jähriger Mann, wurde schnell ausfindig gemacht. Er bewohnt eine der Wohnungen oberhalb der Tiefgarage.

Der Wagen wurde inspiziert und der bestehende Verdacht bestätigte sich: Im Inneren des Fahrzeugs befanden sich insgesamt 1,5 Kilogramm Haschisch.

Der Mann wurde angezeigt, die Drogen beschlagnahmt und zur Analyse ins Labor nach Leifers geschickt.

stol