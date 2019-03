Drogensupermarkt in Passeier: 20-jähriger Mooser festgenommen

Den Carabinieri von Passeier gelang ein harter Schlag gegen den illegalen Drogenhandel. Im Bild von links: Hauptmann Graziano Vitali, Kommandant Carabinieri-Station St. Leonhard in Passeier, der Meraner Kompanie-Kommandant Major Aldo Ciurletti und Hauptmann Valerio Valenti, Kommandant der Station Moos in Passeier. - Foto: Carabinieri

In der Wohnung des 20-jährigen Südtirolers stießen die Beamten auf 2 Kilogramm Haschisch, 200 Gramm synthetische Drogen, 100 Gramm Kokain, 100 Gramm Marihuana und eine größere Menge an halluzinogenen Pilze. Außerdem entdeckten sie 600 Gramm Marihuana-Samen, mehrere Präzisionswaagen und Material, um die Drogen für den Verkauf zu verpacken.

Doch damit nicht genug: Der junge Passeirer versteckte in seiner Wohnung auch 1500 Ecstasy-Pillen. Dies stellt den größten Fund an Ecstasy-Pillen in der Provinz Bozen der vergangenen Jahren dar. Die Drogen, die für den heimischen Markt bestimmt waren, haben einen Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Die beschlagnahmten Drogen und Waffen. - Foto: Carabinieri

Die Beamten beschlagnahmten neben den Suchtmitteln außerdem noch eine Armbrust und mehrere Projektile des Kalibers .22.

Der junge Drogendealer wurde festgenommen und ins Gefängnis überstellt. Die Ermittlungen in diesem Fall laufen weiter auf Hochtouren, um das Netzwerk rund um den Mann, die Abnehmer und die Herkunft der Drogen zu erörtern.

Erst vor wenigen Tagen ging den Carabinieri von Passeier ein weiterer junger Mann ins Netz. Bei einer Hausdurchsuchung in St. Martin fanden sie in dessen Schlafzimmer versteckt fast 300 Gramm Haschisch. Der Mann mit österreichischen Wurzeln wurde gemeldet.

