Durnwalder verkauft Villa in Pfalzen - Noch kein Käufer gefunden

Eine Maklerfirma hat die Immobilie auf ihrer Webseite veröffentlicht. Die Wohnfläche des Hauses aus dem Jahr 1981 beträgt 320 Quadratmeter, insgesamt ist das Grundstück jedoch 7500 Quadratmeter groß.

Im Interview mit dem Tagblatt „Dolomiten“ vor 2 Jahren erklärte der Altlandeshauptmann, er wolle sehen, was das Haus wert sei und welche Angebote er dafür erhalte: „Ehrlich gesagt hänge ich schon an diesem Haus. Aber in den vergangenen 2 Jahren waren wir wenig in Pfalzen“, so Durnwalder damals.

Zur Villa gehört neben dem Wohnhaus auch ein großer Privatgarten mit Fischteich, Beerengarten und Wiese, außerdem ein Hallenschwimmbad und ein Wellness-Bereich.

In der Pfalzner Villa fand jährlich das traditionelle Medientreffen im August statt. Durnwalder selbst lebt mit seiner Familie seit einiger Zeit im Vinschgau.

stol