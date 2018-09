„EDWARD“: Europäischer Tag ohne Verkehrstote

Die Kampagne „EDWARD“ wurde vom Europäischen Netzwerk der Verkehrspolizei (Tispol) ins Leben gerufen. Langfristiges Ziel ist es, tödliche und schwere Verletzungen im Straßenverkehr auf der ganzen Welt signifikant und nachhaltig zu senken.

Erstmals gestartet wurde das Projekt 2016 und wird von verschiedensten Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor unterstützt.

Verstärkte Kontrollen auf A22

Auch die Straßenpolizei wird intensive Kontrollen auf der gesamten Strecke der Brennerautobahn der A22 in der Region Trentino-Südtirol und auch im Belluno durchführen, vor allem in Bezug auf Sicherheitsabstände, auf überhöhte Geschwindigkeit, Sicherheit von Kindern an Bord und Handybenutzung am Steuer.

Verkehrssicherheitsversprechen

Am heutigen Aktionstag kann jeder Verkehrsteilnehmer folgendes Verkehrssicherheits-Versprechen abgeben.

Ich verspreche, dass ich:

meine Familie, Freunde und Kollegen erinnere, im Straßenverkehr besonders vorsichtig zu sein

mit eingeschaltetem Licht fahre

vorsichtig und umsichtig fahre und die Verkehrsregeln befolge

besonders wachsam und aufmerksam bin und auf die Bedürfnisse von Fußgängern, Radfahrern, Kindern, älteren Menschen und Tieren Rücksicht nehme

mich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halte und nur so schnell fahre, wie es sicher ist

meine Reifen auf ihren ordnungsgemäßen und sicheren Zustand überprüfe

in der Nähe von Schulen und Orten mit vielen Kindern besonders vorsichtig fahre

keinen Alkohol trinke oder Drogen / Medikamente einnehme, wenn ich Auto fahre

so vorausschauend wie möglich fahre und den nötigen Abstand zum Vorausfahrenden einhalten werde

immer den Sicherheitsgurt anlege und darauf achte, dass dies meine Mitfahrer auch tun

mein Mobiltelefon oder andere Gerätschaften, die mich ablenken, während des Fahrens nicht benutze.

mich durch nichts innerhalb oder außerhalb meines Fahrzeugs oder gar in meinem Kopf ablenken lasse

für meine Mitfahrer ein gutes Beispiel gebe, indem ich ruhig und sicher fahre

wenn ich selbst Mitfahrer bin, mich versichere, dass der Fahrer fit ist und fahren darf.

