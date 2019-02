Ein Hoch auf „Dorit“ - aber noch ist der Winter nicht vorbei

Am Freitag wurden noch 16 Grad Celsius im Vinschgau gemessen, am Sonntag sind es immerhin noch 14 Grad in Bozen. Es herrscht frühlingshafte Stimmung in Südtirol. Aber eines sollte man trotz Hoch „Dorit“ nicht vergessen: Noch ist der Winter nicht vorbei.

Ein Kälterückfall, so warnt Wetterexperte Peterlin, sei durchaus noch möglich: „Da genügt nur der Blick auf das vergangene Jahr, sogar Anfang März hat es nochmals bis nach Bozen geschneit. Und auch danach kann es zumindest in den höheren Tälern noch Schnee geben, nicht umsonst gibt es erst im Mai die berüchtigten Eisheiligen.“

Bis auf Weiteres bleibe uns die Sonne aber erhalten, so Peterlin, auch die ganze nächste Woche herrscht Hochdruckeinfluss. Eine Änderung gibt es laut dem Meteorologen frühestens zum Monatswechsel, bis dahin schaut es - dank Hoch „Dorit“ - trocken aus.

Auch die nächsten Tage bleiben sonnig und mild. Ist der Winter damit zu Ende? Wir haben erst Februar, ein Comeback ist durchaus noch möglich. Letztes Jahr hat es auch noch Anfang März in Bozen geschneit. Aber vorerst ist keine Änderung in Sicht, der Vorfrühling geht weiter. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 17. Februar 2019

stol/liz