Ein Hoch auf Hoch „Dorit“

Laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin ist das Hoch „Dorit“ nun also da und „bleibt uns lange, sehr lange erhalten“. Nicht nur die nächsten Tag inklusive Wochenende geht es sonnig weiter. Nein, sogar bis Ende nächster Woche ist keine wesentliche Änderung in Sicht.

Auch am morgigen Freitag scheint die Sonne von früh bis spät und der Himmel präsentiert sich wolkenlos. Nach Frühtemperaturen unter Null Grad liegen die Werte am Nachmittag zwischen 7 und 14 Grad.

Morgens kalt, nachmittags angenehm mild

Wie der Experte betont, ist es zwar in den Morgenstunden weiter kalt, am Nachmittag herrscht aber mehr Frühling als Winter. Die Temperaturen liegen gute 5 Grad über den durchschnittlichen Temperaturen, selbst auf den Skipisten gibt es derzeit Plusgrade mit einer Nullgrad-Grenze in 3000 Metern Höhe. Am Mittwochmorgen wurden zum Beispiel auf der Plose noch -13 Grad gemessen, am Donnerstag kletterten die Temperaturen dort sogar leicht ins Plus.

Am Wochenende herrscht ebenfalls ruhiges Hochdruckwetter. Im ganzen Land scheint die Sonne ungetrübt und der Himmel präsentiert sich meist wolkenlos.

stol