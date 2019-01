Ein Mausklick: Religionsunterricht ade

Der Haken liegt dabei in einem Häkchen, das in einem Sekundenbruchteil gesetzt ist und den Verzicht auf den katholischen Religionsunterricht erklärt. - Foto: shutterstock

Wie die „Dolomiten“ berichtete, kürzten im Vorjahr eine Reihe von Schulen die Stunden, um mehr Zeit für den vom Land forcierten Sportunterricht zu gewinnen. In diesem Jahr könnte der Lebensraum des religiösen Fachs noch viel bedrohlicher schrumpfen.

Der Haken liegt in einem Häkchen

Dafür dürfte die neue Form der Einschreibung in die Schule sorgen, die jetzt über Internet erfolgt. Der Haken liegt dabei in einem Häkchen, das in einem Sekundenbruchteil gesetzt ist und den Verzicht auf den katholischen Religionsunterricht erklärt. Dieser Verzicht dürfte vielen Schülern nicht allzu schwer fallen, denn die Alternativen sind verlockend.

D/ler