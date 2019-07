„Ein Sommer, wie er früher einmal war“

„Derzeit erleben wir einen Sommer, wie er früher einmal war. Die aktuellen Temperaturen sind nicht ‚zu kühl‘ für die Jahreszeit, sondern liegen genau im Durchschnitt zur Klimaperiode 1981-2010“, erklärt Peterlin am Sonntag.

In diesen 30 Jahren lagen die durchschnittlichen Temperaturen in Bozen demnach zwischen 16 und 30 Grad Celsius.

„In den vergangenen Jahren stiegen die Temperaturen deutlich, Tage mit 35 Grad wurden zur Normalität. Früher war das noch nicht der Fall. Auch Schnee im Hochgebirge, wie am Samstag auf dem Becherhaus in 3200 Metern Höhe, ist selbst für Mitte Juli nichts Ungewöhnliches“, so Peterlin weiter.

Winter mitten im Hochsommer. Auf dem Becherhaus in 3200 m hat es in der vergangenen Nacht ein paar Zentimeter geschneit. Auf dieser Höhe ist das aber selbst im Juli nichts Besonderes. pic.twitter.com/NttFO90LaP — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 13. Juli 2019

Was steht für die kommenden Tage an? Laut Peterlin bleibt der Sommer noch einige Tage lang „normal“, das kommende Wochenende könnte dann wieder heißer werden.

stol